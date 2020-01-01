سوموديكا يُحذر لوشيسكو : لا ترحل عن الهلال وتذهب للدوري التركي

أكد مدرب الفريق الشبابي أن رازفان لن يأتي لتدريب نادي فنربخشه

كشف المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب السابق وغازي عنتاب التركي الحالي حقيقة اقتراب مواطنه رازفان لوشيسكو مدرب الهلال من تدريب نادي فنربخشه التركي.4

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "" gsp.ro الرومانية، استبعد سوموديكا أن يكون رازفان قريبًا من التدريب في الدوري التركي خلال الفترة المُقبلة.

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وأكد مدرب الفريق الشبابي أن رازفان لن يأتي لتدريب نادي فنربخشه بحسب ما قالت التقارير الصحفية التركية.

كما شدد سوموديكا على صعوبة رحيل رازفان عن تدريب الهلال، خاصة بعد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا عقب غياب طويل.

وحول الأمور المادية، شدد المدير الفني الروماني على صعوبة حصول مواطنه على 4 ملايين يورو في الموسم في الدوري التركي كما يحصل حاليًا مع الهلال.

كما حذر سوموديكا مواطنه من صعوبة الصحافة الرياضية والضغط في تركيا، مما يؤكد أن العمل مع الهلال أفضل له خلال الفترة الحالية.

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يُذكر أن العديد من الصحف التركية تحدثت خلال الأيام الماضية عن رغبة إدارة نادي فنربخشه في التعاقد مع رازفان لقيادة الفريق.