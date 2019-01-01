سوموديكا يتحدث عن التعادل أمام الاتفاق

الشباب يتعادل أمام الاتفاق بالدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني للشباب السعودي، عن ما قدمه فريقه أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعادل الشباب أمام نظيره الاتفاق، إيجابيًا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة.

وقال سوموديكا في تصريحات عقب اللقاء: "نادي الشباب يقدم مستوى رائع وممتع، وأضاع الكثير من الفرص أمام الاتفاق في اللقاء".

وأضاف: "لم نكن في يومنا أمام الاتفاق، وسوء الحظ لازمنا في معظم أوقات المباراة" رافضًا الحديث عن أخطاء لاعبيه أثناء اللقاء أمام الاتفاق.

واختتم سوموديكا تصريحاته قائلًا: "لا يوجد فريق في الدوري السعودي يحصل على فرص بشكل كبير خارج معلبه، ونحن أضعنا ما يقرب من 11 فرصة أمام الاتفاق".

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وارتفع رصيد الشباب السعودي إلى 44 نقطة في المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بينما أصبح رصيد الاتفاق 29 نقطة في المركز التاسع.