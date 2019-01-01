سوموديكا: مدافع الشباب الأفضل في الدوري السعودي

الشباب يستعد لمواجهة أحد في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني للشباب السعودي، عن الفترة الأخيرة للفريق في الدوري، وسبب استبعاد فاليريكا جامان مدافع الليوث من قائمة منتخب رومانيا.

ويقدم الشباب مستوى مميز مع سوموديكا في المباريات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سعيًا في البقاء بالمربع الذهبي.

وقال سوموديكا في تصريحات صحفية، إنه يجب استدعاء جامان لمنتخب رومانيا أفضل مدافع في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

ويسعى الشباب في الفترة المقبلة لتجميع أفضل نقاط خلال المباريات المتبقية من الدوري السعودي للمحترفين، للبقاء في مركزه الحالي من المنافسات.

ويحتل الشباب المركز الثالث من الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 44 نقطة من 24 جولة حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 8 وتلقى 4 هزائم.

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ويواجه الشباب نظيره أحد، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت 30 مارس الجاري على ملعب " الأمير محمد بن عبدالعزيز".