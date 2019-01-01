سوموديكا: عودتي للدوري السعودي تعتبر "خيانة"

سوموديكا تلقى عرضين من الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني لغازي عنتاب التركي، عن العروض الذي تلقاها مؤخرًا للعودة للدوري السعودي.

وكان سوموديكا مدربًا للشباب الموسم الماضي، قبل الرحيل إلى الدوري التركي، وحقق نتائج إيجابية مع غازي عنتاب الموسم الحالي.

وقال سوموديكا في تصريحات لصحيفة رومانية: "أفضل البقاء في الدوري التركي على أن أعود إلى الدوري السعودي رغم تلقي عرضين".

وأضاف: "تلقيت عرضين من الدوري السعودي للعودة إلى هناك براتب ما يقرب من 2 مليون يورو سنويًا، ولكن لا أرغب في العودة".

إقرأ أيضًا - في بيان رسمي - الإعلام الرياضي يرفض إساءة الحائلي ويطالبه بالتوضيح

وتابع سوموديكا: "حققت نتائج إيجابية مع غازي عنتاب هنا في الدوري التركي، ورحيلي عن الفريق سيكون خيانة للاعبين بعد ما حققته معهم ودربتهم، على الرغم من صعوبة مقاومة الإغراءات المالية".

وتلقى سوموديكا عرضًا للعودة لتدريب الشباب السعودي خلال الموسم الحالي، بعد أن حقق نتائج متراجعة خلال المباريات الأخيرة.