سولشاير يُلمح لصعوبة لحاق مهاجمه بديربي مانشستر

أنباء غير مبشرة لعشاق الشياطين الحمر

أصبح في حكم المؤكد بنسبة 100%، أن يغيب المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال عن صدام السهرة الذي سيجمع مانشستر يونايتد بتوتنهام على ملعب "أولد ترافورد" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم نجاح في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية في آخر 5 مباريات بعد تعافيه من الإصابة، إلا أن مهاجم موناكو السابق، عانى من انتكاسة عضلية جديدة أثناء مشاركته في مباراة عطلة نهائي الأسبوع ضد أستون فيلا.

من جانبه، أشار مدرب الفريق أولي جونار سولشاير إلى خروج مهاجمه الفرنسي من القائمة التي ستخوض مواجهة الديوك اللندنية، بالإضافة إلى ذلك، قد يغيب عن صدام الأسبوع المُقبل ضد غريم المدينة مانشستر سيتي.

وفي رده على سؤال حول آخر مستجدات إصابة مارسيال، قال المدرب النرويجي "تعرض لإصابة طفيفة يوم الأحد، لذلك سيغيب عن الفريق لفترة قصيرة".

ورغم تكتم ذو الوجه الطفولي على الموعد المحدد لعودة الشاب العشريني من انتكاسته الجديدة، إلا أن صحيفة "ميرور"، أكدت أنه لن يلحق بالديربي.

وحال لم يتعاف مارسيال من الإصابة في غضون 48 ساعة، فسوف يضطر مدرب الفريق للاعتماد على الشاب اليافع ماسون جرينوود، بعد إقحامه في التشكيلة الأساسية أمام السبيرس.

ويمر مانشستر يونايتد بفترة عدم اتزان، تجلت في نتائجه المخيبة لآمال جماهيره في الفترة الماضية، وكان آخرها السقوط في فخ التعادل في آخر مباراتين في الدوري، بالإضافة للهزيمة أمام أستانا الكازاخستاني في اليوربا ليج.

وسيخوض مانشستر يونايتد مواجهة مدربه السابق جوزيه مورينيو، وهو في منتصف جدول الترتيب العام برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الفريق اللندني المرتبة السادسة وفي جعبته 21 نقطة.