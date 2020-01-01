سولشاير يكشف قائد مانشستر يونايتد ويعلق على موقف بوجبا

أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد يتحدث عن موقف هاري ماجواير من شارة القيادة ووضع بول بوجبا قبل بداية الدوري الإنجليزي.

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن موقف لاعبه هاري ماجواير من الحصول على شارة قيادة النادي في الموسم الجديد بعد أزمته في الصيف.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها سولشاير لقناة مانشستر يونايتد التلفزيونية وأكد خلالها أن اللاعب سيكون هو القائد في الموسم الجديد، كما تطرق للحديث عن موقف بول بوجبا من المشاركة في الأسبوع المقبل أمام كريستال بالاس

وقال سولشاير عن إمكانية سحب شارة القيادة من ماجواير: "لقد عانى هاري ماجواير من بعض الصعوبات خلال الصيف ولم يحصل على راحة كافية، فترته الخاصة كانت مختلفة عن البقية، لقد أعطيناه المزيد من الأيام وعاد بعدها وكان في حالة جيدة للغاية ".

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وأضاف: "لقد تعامل ماجواير مع الأمر بشكل جيد، وبكل تأكيد سأكون بجواره طوال الوقت من أجل تقديم الدعم له بالفترة المقبلة، فهو القائد الخاص بمانشستر يونايتد".

وأكمل: "بالنسبة لي هو شخص رائع على المستوى الإنساني، وكان دائمًا ما يظهر الجانب الإيجابي منه، ذلك أتمنى أن نراه يقدم الأفضل خلال الفترة القادمة".

وأردف عن بول بوجبا: "لقد تدرب مع الفريق أكثر من مرة وبالطبع تغيب عدة مرات بسبب الفيروس، لكنه يستعيد عافيته سريعًا وأتمنى أن يكون جاهزًا للأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي بداية من الأسبوع المقبل أمام كريستال بالاس في ملعب أولد ترافورد.