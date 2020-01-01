سولشاير يكشف سر غياب بوجبا عن تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يكشف سر غياب النجم الفرنسي بول بوجبا عن تشكيل الفريق الأساسي.

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن أسباب غياب اللاعب الفرنسي بول بوجبا عن تشكيل فريقه الأساسي في الأسابيع الماضية.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، وأكد خلالها أن بوجبا يمنح الفريق إضافة كبيرة في كل مرة يشارك فيها من مقاعد البدلاء.

وقال سولشاير: "عندما تملك مثل هؤلاء النجوم في فريقك تكون قرارتك أصعب، لكن يكون دائمًا من الرائع أن يكون لديك خيارات قوية على مقاعد البدلاء تستطيع التأثير على المباريات".

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وأضاف: "أعتقد أن بول بوجبا خلال الثلاث مباريات الخاصة بهذا الأسبوع ترك تأثيرًا جيدًا للغاية في كل مرة شارك".

وأردف: "لقد غاب عن الفريق لفترة بسبب فيروس كورونا خلال الصيف، لذلك هو يتحسن بمرور الوقت ويعود لأفضل أحواله".

وكان بوجبا قد شارك بديلًا في لقاء الأمس الذي أقيم أمام تشيلسي في الدقيقة الــ 58 من عمر اللقاء بديلًا للإسباني خوان ماتا.

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين ليفشل الشياطين الحمر في الفوز للمباراة الثالثة من أصل خمسة حتى الآن.





