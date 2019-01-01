سولشاير يقود مانشستر يونايتد للعصور المظلمة وبروس يجد ضالته

أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يمر مع الفريق بأسوأ فترات الشياطين الحمر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض فريق مانشستر يونايتد اليوم لهزيمة جديدة أمام نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

جاءت تلك الهزيمة بمجموعة من الأرقام سواء السلبية لمانشستر يونايتد أو الإيجابية لنيوكاسل، نستعرض أهمها فيما يلي:

حقق ستيف بروس أول فوز له عبر التاريخ في الدوري الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد بعد ٢٢ مواجهة للشياطين الحمر.

حصل مانشستر يونايتد على تسع نقاط فقط من أول ثمانية لقاءات بالدوري الإنجليزي وهي أسوأ بداية لهم منذ ١٩٨٩ عندما حققوا ثماني نقاط وأنهوا البطولة في المركز الـ ١٣.

تم تعيين سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد بشكل نهائي بالـ ٢٨ من مارس الماضي ونجح من وقتها في جمع ١٧ نقطة بالدوري الإنجليزي من ١٦ مباراة، وهو رابع أسوأ سجل ضمن ١٧ فريقًا في البريميرليج.

مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل بصاروخية لونجستاف

أصبح ماتيو لونجستاف صاحب الـ ١٩ عامًا هو ثاني أصغر لاعب يسجل هدف الفوز في شباك مانشستر يونايتد خلف جيرمان ديفو في فوز وست هام على الشياطين الحمر عام ٢٠٠١.

وصل مانشستر يونايتد للهزيمة السابعة في الدوري الإنجليزي منذ تولي أولي جونر سولشاير لقيادة الفريق، فقط واتفورد وبرايتون وساوثامبتون تعرضوا لعدد هزائم أكبر في نفس الفترة بواقع ١٠ و٩ و٨ هزائم بالترتيب.

كسر مانشستر يونايتد رقمًا قياسيًا سلبيًا بالنسبة له بعدما وصل للمباراة الثامنة على التوالي خارج أرضه دون تحقيق أي فوز، وهي أطول سلسلة في تاريخ الفريق بالبريميرليج منذ أن بدأ بشكله الجديد، وكانت أطول سلسلة لهم على الإطلاق في عام ١٩٨٩ بواقع ١١ مواجهة

جدير بالذكر أن رصيد نيوكاسل كان قد وصل للنقطة الثامنة ليحقق الانتصار الثاني فقط هذا الموسم بينما يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة التاسعة في المركز الـ ١٢.