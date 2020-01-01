سولشاير يعلن موقفه من عودة هندرسون لمانشستر يونايتد

أين يلعب هندرسون الموسم الماضي؟

أعرب أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن إعجابه بالمستوى المميز الذي ظهر به الحارس دين هندرسون خلال فترة تواجده مع شيفيلد يونايتد.

هندرسون انتقل لشيفيلد مُعاراً من مانشستر لمدة موسمين، ومن المقرر عودته مرة أخرى للشياطين الحمر بعد نهاية الموسم الحالي في الصيف.

اللاعب قدم مستويات مبهرة مع شيفيلد قبل وبعد صعوده للدوري الإنجليزي، مما لفت أنظار العديد من الأندية نحوه، وسط غموض كبير حول مستقبله.

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وفي هذا الصدد قال سولشاير:"دين تطور بشكل مبهر جداً، نتابعه منذ فترة طويلة بعد رحيله مُعاراً لصفوف شيفيلد في دوري الدرجة الأولى".

وأضاف:"بالنسبة لمصيره الموسم القادم، فنحن لا نعلم حتى الآن، مازلنا نجري بعض المحادثات لاتخاذ القرار النهائي، ولكنه أظهر خبرته وقدراته هذا الموسم".

وتابع:"يتمتع بتجربة رائعة جداً مع شيفيلد، وأثبت أنه سيكون الحارس الأساسي للمنتخب الإنجليزي وكذلك مانشستر يونايتد يوماً ما".

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يذكر أن هندرسون البالغ من العمر 23 سنة، ظهر مع شيفيلد في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، اهتزت شباكه 22 مرة وخرج بشباك نظيفة في 10 مباريات، ويعتبر أحد أهم الأسباب في منافسة فريقه بقوة على التأهل لدوري أبطال أوروبا.