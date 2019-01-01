سولشاير يُعطي أول تحديث على إصابة ليندلوف المزعجة

هل سيغيب لفترة طويلة؟

حاول مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشاير، طمأنة جماهير النادي على سلامة المدافع السويدي فيكتور ليندلوف، بعد تعرضه لإصابة مزعجة أثناء مشاركته أمام الإنتر ضمن منافسات كأس الأبطال الودية.

ورفع المدافع العشريني الراية البيضاء، بعدما شوهد يتألم من إصابة على مستوى الفخذ، ليضطر مدربه النرويجي لاستبداله بالإنجليزي فيل جونز.

وحامت الشكوك حول نوعية وطبيعة الإصابة التي ألمت بالدولي السويدي، ما بين تقارير تعتبرها مجرد إصابة طفيفة، وأخرى تُدرجها ضمن "الإصابات السيئة"، وعلى إثرها قد يغيب عن الشياطين الحمر في ضربة بداية موسم البريميرليج.

وفي رده على سؤال حول الإصابة التي تعرض لها ليندلوف والشاب تشونج، قال سولشاير في حديثه مع الصحفيين بعد مواجهة الأفاعي الودية "لا نعرف حتى الآن، لكني أعتقد أنهما على ما يرام. بالنسبة لليندلوف، فسوف يخضع لفحص طبي غدًا".

المحارب الأنيق ⚔️

الشاب المقاتل💪

جزائري فتّاك 💥

الجندي المجهول🕵️‍♂️



ارتدى ثوب المحاربين لحماية والدفاع عن منتخب الجزائر🛡️🇩🇿

سهل أن تكون لاعب خط وسط ولكن صعب أن تصبح إسماعيل بن ناصر 👌



كل التحية لصاحب الأداء الرائع ابن الـ21 عامًا @ismaelbennacer👏#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/1kNIXny7jO — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وترددت أنباء في الأيام القليلة الماضية، عن احتمال رحيل القادم من بنفيكا، لإصرار الإدارة على ضم الإنجليزي هاري ماجواير، إلا أنه نفى صحة هذه الأنباء، بتأكيد بقائه في "مسرح الأحلام" حتى إشعار آخر، غير أنه تعهد ببذل قصارى جهده، ليقدم أفضل ما لديه في موسمه الثالث مع الفريق.

الجدير بالذكر أن ودية اليونايتد والإنتر انتهت بفوز ممثل البريميرليج بهدف نظيف، حمل توقيع اليافع ماسون جرينوود، وذلك قبل اللقاء الودي الثاني الذي سيجمع كتيبة سولشاير الغريم المحلي توتنهام يوم الخميس المقبل لحساب نفس البطولة الدولة الودية.