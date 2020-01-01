سولشاير يُطمئن جماهير مانشستر يونايتد: فان دي بيك سيصبح لاعبًا مهمًا

لايبزيج خصم صعب أيضًا..

يؤمن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن دوني فان دي بيك سيلعب دورًا هامًا في المانيو بالفترة المقبلة، مطمئنًا الجماهير على أنه لا توجد خلافات أو امتعاض من قبله لعدم مشاركته كثيرًا حتى الآن.

فان دي بيك كان من ضمن الصفقات الصيفية التي عقدها المانيو في الميركاتو المنقضي، حيث ضمه النادي الإنجليزي نظير 40 مليون يورو قادمًا من أياكس، بيد أنه لم يحظ حتى الآن بفرصة اللعب أساسيًا أو باستمرار عمومًا.

تصريحات سولشاير عن القضية أتت في المؤتمر الصحفي لمباراة لايبزيج في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والذي أكد خلاله أيضًا على صعوبة المهمة أمام النادي الألماني الواعد للغاية.

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المدرب النرويجي قال في تصريحاته بخصوص فان دي بيك "عندما يأتي اللاعبون إلى فريق جديد في دوري جديد فإنهم دائمًا ما يحتاجون إلى الوقت للتكيف والتأقلم".

"سيلعب دوني دورًا كبيرًا هذا العام، أعرف أنه في الوقت الحالي الموضوع هو فان دي بيك. عندما لعب معنا، لعب بشكلٍ جيد حقًا، لدينا عمق في الجودة بقائمتنا، لذلك ليس لزامًا أن نستخدمه في كل مباراة."

كما أضاف "ترى دوني كل يوم يدخل إلى التدريبات بابتسامة كبيرة، أنا واثق من أنه سيصبح شخصية كبيرة في الفريق. لا داعي للذعر مع وضعيته الحالية، دعه يستقر في الدوري الجديد والمنزل الجديد والموسم بهدوء".

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أما عن لايبزيج، فقال "إنهم يتطورون في كل موسم، إنهم الآن في حالة جيدة ويذهبون إلى مرحلة الفوز بالبطولات. لديهم مدرب شاب رائع ومن المثير للاهتمام رؤيته، من المثير عمومًا متابعتهم في الوقت الحالي".

وتابع "بالطبع تابعنا لايبزيج في السنوات الأخيرة خاصةً في أوروبا، أعرف أن يوليان (ناجلسمان) قابل للتكيف للغاية، لكن أسلوبه دائمًا يلعب بضغط ووتيرة عالية، كما يمكنهم اللعب بطرق مختلفة، إلا أن تركيزنا ينصب على صناعة المشكلات لهم".

وأتم "نحن ننظر إلى كل مباراة باعتبارها فرصة للحصول على الثلاث نقاط، وفي مرحلة المجموعة حيث لديك أربعة فرق، قد تظن أن 10 نقاط كافية للتأهل. هدفنا هو الوصول إلى 18 نقطة في أسرع وقت ممكن".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يتقاسم صدارة ترتيب المجموعة حاليًا مع لايبزيج بعد أن تمكن من الفوز في الجولة الأولى على باريس سان جيرمان بهدفين لهدف في ملعب حديقة الأمراء، بينما فاز النادي الألماني على باشاك شهير بهدفين نظيفين.