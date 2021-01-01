سولشاير يُطالب لاعبيه بـ"زيادة المعاناة" ويؤكد: لن نترك مانشستر سيتي أبدًا!

علينا أن نكون أفضل..

رفض أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الاستسلام في صراع الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكد أن كتيبته ستظل تنافس مانشستر سيتي حتى اللحظات الأخيرة.

ويبتعد سيتي حاليًا عن جاره يونايتد بفارق عشر نقاط بعدما فازت كتيبة بيب جوارديولا في المباراة المؤجلة لها على إيفرتون بثلاثية لهدف منذ أيام قليلة.

ورغم هذا الفارق الكبير إلا أن المدرب النرويجي يؤمن بقدرة فريقه على الفوز بدرع البريميرليج للمرة الأولى منذ تسعة مواسم ويؤكد على ضرورة بذل الغالي والنفيس لتحقيق تلك الغاية.

سولشاير في تصريحات للصحافة قال "لا أعتقد أنه يوجد أي شخص سيقول أنه لا يسعى لتحقيق الدوري، سنذهب للفوز في كل مباراة سنلعبها في الفترة القادمة بكل التأكيد".

كما أضاف "ولكن مهما فعلت الأندية الأخرى سواءً ليفربول أو توتنهام أو وست بروميتش أو سيتي أو ليستر أو تشيلسي، فلا يمكننا التحكم في ذلك".

وتابع "علينا فقط أن نتحكم في أنفسنا، نحن في المركز الثاني وطموحنا بالفعل ألا ننهي الموسم بترتيب أقل من هذا، سنحظى بجولة من المنافسة جيدة معًا إذا ضغطنا على السيتي، وسنبدأ من يوم الأحد".

أما عن رسالته للاعبين فقال "بالطبع الأمر لا هوادة فيه، نحن نطالب بلعب كل مباراة وتحقيق الفوز، عليك كلاعب لمانشستر يونايتد أن تركض أكثر من الخصم وتريد الفوز أكثر منه وتعاني أكثر وتضع جسمك على المحك".

وأتم "توجد تطلعات كبيرة في كل مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ولذلك يحصد اللاعبون الأموال، نحن نطلب منهم الجرأة والعدوانية في كل مباراة".

يذكر أن مانشستر يونايتد سوف يلتقي يوم السبت مع نيوكاسل في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة يغيب عنها بول بوجبا للإصابة.