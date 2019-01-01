سولشاير يضرب مُخطط رئيس ريال مدريد في مقتل

تلقى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الخبر الأسوأ هذا الصيف، بتبخر أحلامه في تسويق المنبوذ جاريث بيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد القرار الذي اتخذه مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشاير حول هذه الصفقة بالذات.

وكان رجل الأعمال الإسباني يُمني النفس بالعثور على مشتر لعدو جماهير الميرينجي، منها إراحة الجماهير من صيحات الاستهجان، التي كانت تلاحقه كلما حاول لمس الكرة في آخر مبارياته مع اللوس بلانكوس على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، وكذا لتمويل مشروع زين الدين زيدان الجديد، أو في أسوأ الاحتمالات مبادلته في صفقة أخرى.

ومؤخرًا. عادت وسائل الإعلام البريطانية وكذلك الإسبانية لربط مستقبل الدولي الويلزي بمانشستر يونايتد، على اعتبار أن المدير التنفيذي إد وودورد، يسعى منذ سنوات لإعادة أغلى لاعب في العالم سابقًا إلى إنجلترا، لكن هذه المرة عبر بوابة "أولد ترافورد"، لكنه لم يتمكن أبدًا من الوصول لحل وسط مع الإدارة الملكية ولا مع اللاعب.

💫 @abdoallaiithy يحاور إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا قبل مواجهة مصر وديًا والحديث عن مواجهة السنغال والجزائر في أمم إفريقيا 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

وفي الوقت الذي كان ترجح فيه التقارير سيناريو مبادلة بيل ببول بوجبا، ذكرت صحيفة " standard"، أن مدرب اليونايتد والمدير التنفيذي اتفقا على صرف النظر عن فكرة جلب هذا النوع من اللاعبين، والإشارة إلى النجوم الكبار أصحاب الأسماء اللامعة، والذين يتقاضون مبالغ ضخمة.

وأوضح التقرير، أن سياسة مانشستر يونايتد الجديدة، سترتكز على استهداف المواهب الواعدة بأقل التكاليف، على غرار ما حدث مع دانييل جيمس، الذي جلبه النادي من سوانسي سيتي مقابل 15 مليون، وهو زميل بيل في صفوف منتخب بلاد الغال، لتقليل فاتورة الأجور الباهظة، التي تفاقمت منذ قدوم أليكسيس سانشيز من آرسنال، ليتقاضى أسبوعيًا نصف مليون جنيه إسترليني.

وبذلك، يكون مانشستر يونايتد، قد خلط أوراق بيريز، كونه كان يعول كثيرًا على عملاق البريميرليج، لتخليصه من كابوس بيل، الذي يتقاضى سنويًا حوالي 14 مليون يورو، وما زال يتبقى في عقده 3 سنوات، ولا يوجد غير اليونايتد كان يرغب في ضمه.