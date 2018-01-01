سولشاير يشيد ببوجبا ودي خيا ويتحدث عن تغيير هجومي مرتقب

8 أهداف في مباراتين للشياطين الحمر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب المدير الفني النرويجي، أولي جونار سولشاير عن سعادته بالفوز الثاني على التوالي رفقة مانشستر يونايتد، على حساب هيدرسفيلد.

ونجح الشياطين الحمر، في تحقيق الفوز الأول على أرضية ملعب أولد ترافورد، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سولشاير الذي يتولي المسؤولية بشكل مؤقت علق عقب نهاية اللقاء على فوز فريقه: "لم أعتاد على الأمر بعد، لكنه من الرائع أن أتولي قيادة هذا الفريق، لنرى إذا كنت سأعتاد على الأمر، لقد قدت الفريقين في مباراتين يصبح الأمر مختلفاً".

وعن اللقاء الأول له في ملعب أولد ترافورد: "لدينا أفضل جماهير في العالم، لدي علاقة رائعة معهم، الأمر كان أكثر من عاطفي وكنت أريد أن أواصل على تركيزي في المباراة، اللاعبين ساهموا في جعلي هادئًا والتأقلم على الأجواء سريعاً".

وتصدى دافيد دي خيا لكرة كادت أن تقلب أوضاع المباراة: "كانت اللحظة الحاسمة، ومن أفضل ما رأيت، لقد رأيت الكرة في أقصى الزواية، ثم رأيته يمد ذراعه ويتصدى لها".

دي خيا 👌🐙 pic.twitter.com/bXNIEBUCFZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

وسجل بول بوجبا هدفين وواصل التألق ليشيد به: "أنه يعرف كيفية تسجيل الأهداف وصناعة الفرص، كانت لديه فرصة رائعة الأسبوع الماضي وصنع الأهداف، أنه سعيد الآن".

شعور أول هدف بعد رحيل مورينيو! 🕺 pic.twitter.com/fc6gy7EJFU — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

واختتم عن الغيابات في الفريق: "لوكاكو وسانشيز ومارسيال قد يعودون في المباراة المقبلة، أنه من الرائع عودتهم، ربما قد نغير ثلاثي الفريق الهجومي".

ويلتقي الشياطين الحمر في الجولة الـ20 مع بورنموث، في بداية مباريات الدور الثاني واللقاء الأخير على أولد ترافورد بعام 2018.