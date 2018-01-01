سولشاير يستهدف محو أثار مورينيو السيئة

سولشاير يبحث عن إعادة أجواء السرور داخل معقل الشياطين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يستهدف المدرب أولي سولشاير إعادة الابتسامات على وجوه الجميع داخل مانشستر يونايتد، وذلك بدءً من اللاعبين مرورًا إلى الإدارة والمسؤولين وصولًا إلى الجماهير. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وتولى سولشاير مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد خلال منتصف الأسبوع الماضي، وذلك خلفًا للمدرب البرتغالي المقال جوزيه مورينيو.

وأقيل مورينيو على خلفية الخسارة الأخيرة له أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، المباراة التي قدم فيها الفريق مردودًا سلبيًا بشكل زائد عن الحد الطبيعي.

وأسفر تواجد مورينيو في مانشستر عن العديد من المشاكل والتي تسببت في غياب الابتسامات عن الجميع، حتى السير أليكس فيرجسون الذي بدا عابس الوجه مؤخرًا.

ويستهدف سولشاير إعادة البسمة للجميع، حسب ما أكد هو للمقربين منه منذ بداية رحلته مع مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن ما حدث مؤخرًا لا بد وأن ينتهي.

يذكر أن سولشاير قد حقق الفوز في مباراته الأولى على حساب فريقه السابق كارديف سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف، في أول خماسية يسجلها مانشستر يونايتد منذ عصر السير أليكس فيرجسون.