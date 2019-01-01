سولشاير يستنجد بنجوم مانشستر يونايتد لإنقاذه من الإقالة

مصدر داخل النادي يكشف كواليس محاضرة سولشاير العاطفية لنجوم مانشستر يونايتد

زعمت بعض الصحف البريطانية، أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، بالكاد استنجد بنجوم مانشستر يونايتد في محاضرته الأخيرة معهم، لإنقاذه من مقصلة الإقالة في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مصدر من داخل النادي لصحيفة "ديلي ميل"، إن المدرب ذو الوجه الطفولي، أخبر لاعبيه، بأنه حال لم يفز الفريق على توتنهام ومانشستر سيتي في المباراتين المُقبلتين، فسوف تكون النهاية الحتمية بينهما.

وسيكون اليونايتد على موعد من العيار الثقيل مساء الأربعاء عندما يستضيف غريمه اللندني توتنهام بقيادة مدربه الجديد جوزيه مورينيو، وبعدها بثلاثة أيام سيخوض موقعة ديربي الإخوة الأعداء.

وسيخوض الفريق المباراتين وهو في المركز التاسع في جدول الترتيب العام، متأخرًا بثماني نقاط عن صاحب المركز الرابع –تشيلسي- المؤهل لدوري الأبطال، وهي أسوأ بداية لزعيم الإنجليز على المستوى المحلي في آخر 31 عامًا.

وأضاف المصدر في حديثه مع الصحيفة الإنجليزية "سولشاير كان عاطفيًا قليلاً مع اللاعبين هذه المرة، وقد أخبرهم أنه إذا لم يحصل الفريق على نتيجتين هذا الأسبوع، فسوف".

ووصف توقيت صدام الديوك، بالتوقيت الأسوأ"، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، بسقوطه في فخ التعادل في آخر مباراتين، في المقابل يعيش الفريق اللندني حالة خاصة مع "سبيشال وان"، الذي قاده لتحقيق 3 انتصارات متتالية بعد توليه مقاليد الحكم خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

مع ذلك، حاول المدرب النرويجي نسف الأنباء التي تتحدث عن اقتراب إقالته، وذلك في حديثه مع الصحفيين ظهر اليوم الثلاثاء على هامش قمة الأربعاء، وذلك رغم احتلاله المركز الثاني في قائمة المدربين المهددين بالطرد في مكاتب المراهنات هذا الأسبوع.