سولشاير يستفز لاعبي مانشستر يونايتد: الآن على الكبار إثبات أنفسهم!

تصريحات ذكية..

دعا أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لاعبيه لمواجهة تحدي إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي، مُعتبرًا أن مثل هذه المباريات هي من تُظهر معدن اللاعبين الكبار.

وفشل مانشستر يونايتد في عبور الدور نصف النهائي هذا الموسم بمختلف المسابقات، فأُقصيّ على يد مانشستر سيتي في كأس كاراباو ثم تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ أسبوعين.

سولشاير الآن يأمل في أن يتمكن نجومه من قيادة ناديه إلى النهائي وإدراك لقب أوروبي ثمين مع اعترافه بقوة خصمه، إشبيلية، الذي يعيش حالة مميزة مع مدربه جولين لوبيتيجي.

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المدرب النرويجي في تصريحات للصحافة قال "تعلم أنك عندما تصل إلى نصف النهائي فستواجه فرقًا جيدة كبيرة ذات جودة، لقد حان الوقت للاعبين الكبار لتقديم ما لديهم في هذه المباريات الضخمة".

كما أضاف "يجب أن نركز بنسبة 100%، أي لحظة صغيرة يمكنها تغيير المباراة سواءً بالفوز أو الهزيمة، وقد تعلمنا جيدًا هذا الموسم كيف أنه من المؤلم الخسارة في نصف النهائي".

وتابع "لقد مررنا ببضع أيام جيدة للاستعداد والتعافي، نحن جاهزون بدنيًا وكذلك من الناحية العقلية. إنه نصف النهائي سيرغب الجميع في المشاركة، كل ما أريده من اللاعبين الاستمتاع".

وأتم "أعتقد أنه من المهم أن تبدأ بشكل جيد في أي مباراة، نتحدث دومًا عن ذلك ونستعد لبداية جيدة أمام خصم جيد، إذا أحرزت الهدف الأول سيكون الأمر صعبًا عليهم، نحن نلاقي فريقًا ذي جودة عالية، إذا لم نقم ببعض اللمسات المباراة ستصعب علينا".

وعلى صعيد متصل، تحدث برونو فيرنانديش، نجم المانيو في الأشهر الأخيرة، وكشف أن سولشاير دائمًا ما يمنحه الثقة اللازمة وشدد على أنه يبذل قصارى جهده لإسعاد جماهير الأولد ترافورد.

الدولي البرتغالي قال "عندما يدفع النادي 55 مليون يورو للتعاقد معك، فهذا يعني أنك تمتلك ثقتهم، بالطبع هذا يتضح في كل المحادثات التي أجريتها مع زملائي ومدربي".

واختتم "يتحدث معي المدرب طوال الوقت لألعب بطريقتي المعتادة وأفعل ما كنت أفعله في سبورتينج لشبونة لجني الثقة والتطور، عندما تمتلك صوتًا كهذا للدعم، يكون الأمر سهلًا عليك حقًا".

الجدير بالذكر أن برونو كان من قاد يونايتد إلى نصف النهائي بعدما أحرز الهدف الوحيد للشياطين الحمر في شباك كوبنهاجن بربع النهائي بعد وصول المباراة إلى الوقت الإضافي.