سولشاير يزيد التكهنات حول موقف راشفورد أمام ليفربول

غموض حول مشاركة راشفورد أمام ليفربول

أشاد النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بفوز فريقه اليوم على ولفرهامبتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد.

اليونايتد نجح اليوم في الفوز على الولفز بهدف الإسباني خوان ماتا في مباراة إعادة ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات لشبكة BT Sport" إن اللاعبين في الفريقين كانوا متعبين اللعب كان مفتوح وهذا لا ينسابنا أحياناً لكننا فزنا وصعدنا إلى الدور الرابع هذا هو الرائع في الأمر.

وتابع: "حظينا بالعديد من الفرص في الشوط الأول خاصة عن طريق دانيل جيمس ولم نستغلهم لكننا نجحنا في الفوز في الشوط الثاني".

وعن خوان ماتا مسجل الهدف:"هو لاعب مختلف، لديه مهارة، ورباطة جأش وحتى سرعة الكرة في قدمه شيء رائع أنا أقدره كثيراً".

وعن إصابة راشفورد شدد على أنه مشاركته بديلاً جاءت بنتائج عكسية للغاية وخرج مصاباً ظهره يؤلمه بشدة لم يستطع الجري وغادر الملعب، سيخضع لفحص طبي غداً وسنى موقفه من المشاركة في مباراة يوم الأحد أمام ليفربول في الجولة 23 من البريميرليج.

ماتا يشيد بالفوز الأول على ولفرهامبتون في عهد سولشاير

واختتم: "لقد كان راشفورد يعاني من كدمات في الضهر مؤخراً، والآن تعرض لواحدة أخرى حظنا سيء للغاية".

ماركوس راشفورد شارك في اللقاء في الدقيقة 63 قبل أن يخرج مصاباً في الدقيقة الـ78 ليصبح بذلك أول لاعب يشارك بديلاً لليونايتد في الشوط الثاني ويخرج بعدها في كأس الاتحاد منذ اللاعب آدم سميث أمام أرسنال في عام 2006.

وسيواجه مانشستر يونايتد في الدور الرابع الفائز من ترنمير روفرز وواتفورد على أرض الأخير.