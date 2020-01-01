سولشاير يُذكر مانشستر سيتي بريمونتادا الشياطين الحمر أمام باريس سان جيرمان

سولشاير مُحبط من أداء فريقه أمام مانشستر سيتي ولكنه لا زال يتشبث بالأمل

لم يخف أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ، استياءه بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي ، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو .

مانشستر يونايتد خسر في معقله "أولد ترافود" ليصبح قريبًا من الخروج، إلا أن سولشاير يأمل في ريمونتادا أمام السيتي كالتي قام بها الشياطين الحمر أمام باريس سان جيرمان العام الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وأقصى الشياطين الحمر، البي إس جي من ثمن نهائي دوري الأبطال، الموسم الماضي، بعدما خسر في أولد ترافورد بهدفين دون رد، قبل أن يقلب الطاولة الفريق الفرنسي في مباراة الإياب، ويفوز بنتيجة 3-1.

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وقال سولشاير، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "منذ هدفهم الأول حتى نهاية الشوط الأول، كانت هذه الفترة الأسوأ لنا من حيث الأداء، لكن قبل الهدف كانت المباراة تنافسية من الجانبين ولكن هذا لا يهم الآن".

المدرب النرويجي أضاف: "علينا التركيز فقط على مباراة نورويتش سيتي، السبت المقبل، فبعد ما قدمناه في الشوط الثاني، يات لدينا شيء يمكننا أن نؤمن به".

وبسؤاله عما قاله للاعبين بين شوطي المباراة، أجاب: "الكبرياء كلمة واحدة تلخص فحوى الحديث بين شوطي المباراة".

وأكمل: "بالطبع مهمتنا باتت صعبة للتأهل إلى النهائي، لكن أدائنا في الشوط الثاني أعطانا بصيص من الأمل للتشبث به".

وستقام مباراة الإياب في 29 يناير الجاري على ملعب "الاتحاد" حيث تنتظر مانشستر يونايتد مهمة شاقة للعبور إلى النهائي.

وفي هذا الصدد، قال سولشاير، لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد أظهرنا من قبل أننا نستطيع قلب النتيجة بعد التأخر في ملعبنا، وباريس سان جيرمان أحدث مثال على ذلك".