سولشاير يدرس تصعيد ثلاثة شباب جدد لتعويض الإصابات ورحيل يونج

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يفكر في تصعيد ثلاثة لاعبين شباب للفريق الأول.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يدرس تصعيد ثلاثة لاعبين شباب للفريق الأول هذا الشهر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" والتي أكدت أن المدرب النرويجي يريد تعويض الإصابات ونقص العدد الذي يعاني منه بسبب رحيل أشلي يونج أيضًا.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب إيثان ليرد يأتي على رأس تلك القائمة، حيث يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، مما يعني أنه سيكون بديل أشلي يونج.

جوهرة ليل يصدم مانشستر يونايتد وتشيلسي

وكان أشلي يونج قد غادر صفوف مانشستر يونايتد هذا الشتاء منتقلًا لنادي إنتر الإيطالي حيث وقع على عقد لنهاية الموسم قابل للتمديد لموسم إضافي.

ويأتي اللاعب لارجي رامازاني أيضًا ضمن هؤلاء الذين يريد سولشاير أن يمنحهم الفرصة مع الفريق الأول، بسبب قدرته على اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم، وسيكون بديل راشفورد في الفريق.

وتعرض راشفورد للإصابة أمام فريق ولفرهامبتون في بطولة الكأس، وأشارت تقارير عديدة لإمكانية غيابه عن المشاركة حتى نهاية الموسم.

أما اللاعب الثالث فهو هانيبال مجبري الذي يلعب في منتصف الملعب وقد شارك هذا الموسم في 12 مباراة مع الرديف وسجل هدف وصنع ستة.

جدير بالذكر أن سولشاير منذ قدومه للفريق وهو يعتمد بشكل واضح على الشباب وكان السبب في تصعيد عددًا كبيرًا من اللاعبين للفريق الأول.