سولشاير يدافع عن جرينوود ويؤكد التفاوض لضم صفقات جديدة

تحدث أيضاً عن ثلاثي الوسط بوجبا وفيرنانديش وفان دي بيك

أكد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أنه يبحث التعاقد مع المزيد من اللاعبين لتدعيم صفوف فريقه، قبل إغلاق سوق الانتقالات الحالي.

مانشستر تعاقد حتى الآن مع دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام الهولندي، وارتبط بضم جادون سانشو من بوروسيا دورتموند والعديد من اللاعبين الآخرين.

سولشاير خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، غداً السبت بالدوري الإنجليزي، وتطرق للعديد من القضايا الهامة التي تخص فريقه.

المزيد من الفرق

وقال النرويجي عن سوق الانتقالات:"سعيد جداً بالتعاقد مع فان دي بيك، ولكن لا يمكنني الحديث عن اللاعبين بالأندية الأخرى، وذلك لاحترامي الشديد لهم وعدم رغبتي في إثارة التكهنات".

وأضاف:"نحن نعلم ما يجب علينا فعله، تطوير العناصر الحالية والاستفادة منها، والتعاقد مع الإضافات اللازمة لتدعيم الفريق، هناك محادثات مستمرة مع النادي، ودعونا نرى ما سيحدث".

وأما عن أزمة ميسون جرينوود مع المنتخب الإنجليزي:"لقد حظى بموسم رائع معنا بعد تصعيده للفريق الأول، عملنا معه باهتمام شديد لمساعدته في الملعب طوال الفترة الماضية".

وتابع:"اللاعب احتاج للراحة فور نهاية الموسم، ولكن بعد أسبوعين فقط، وجدناه يذهب للمنتخب بعد الاستدعاء، رغم حاجته الكبيرة للراحة من الناحية الجسدية والذهنية".

واستكمل:"الاستدعاء لم يكن القرار المناسب له، وبعد ذلك وجدنا الضغط الكبير القادم من الصحافة، فعلنا كل ما بوسعنا لحمايته، وبكل تأكيد سيتواجد بقائمة الفريق لمباراة كريستال بالاس".

قضية أخرى تشغل الصحافة الإنجليزية وجماهير مانشستر يونايتد الفترة الماضية، وهي إمكانية لعب الثلاثي فان دي بيك وبول بوجبا وبرونو فيرنانديش معاً بفريق واحد.

رسميًا .. برشلونة يقبل توقيعات حملة سحب الثقة من بارتوميو

الدوري الإنجليزي 2014 - أين ذهب جيل سقوط جيرارد بعد خسارة تشيلسي؟

وهو ما قال عنه سولشاير:"نعم يمكنهم اللعب معاً في خط الوسط، ولدينا أيضاً سكوت مكتوميناي وفريد ونيمانيا ماتيتش، أتوقع رؤيتهم بنفس التشكيل كثيراً، هل يحدث ذلك غداً؟ لن أقول لكم".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد الحاصل على المركز الثالث بجدول البريميرليج الموسم الماضي، لم يظهر بالجولة الأولى من الموسم الحالي بسبب مشاركته في نصف نهائي الدوري الأوروبي في أغسطس الماضي.