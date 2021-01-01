سولشاير يحسم موقف مانشستر يونايتد من انتقالات يناير

مواجهة صعبة ضد شيفيلد يونايتد

أكد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أنه لا يحتاج لدخول سوق الانتقالات من أجل تدعيم صفوف فريقه خلال شهر يناير الجاري.

سولشاير قاد يونايتد للحصول على المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وقام بعدها بضم دوني فان دي بيك وأليكس تيليس وإدينسون كافاني وفاكوندو بيلستري في الصيف.

وخلال هذا الشهر، نجح يونايتد في تسجيل لاعبه الجديد عماد ديالو بقائمة الفريق، بعد التعاقد معه من أتالانتا بـ37 مليون جنيه استرليني.

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وقال النرويجي عن موقفه من الميركاتو الشتوي:"لا أعتقد أننا سنضم أي لاعب، سأكون مندهشًا لو قمنا بصفقة قبل إغلاق السوق".

وأضاف:"الفريق قوي ومليء بالجودة، ما زلت بحاجة إلى ترك بعض اللاعبين خارج قائمة الفريق في بعض المباريات، وهذا يعكس ما نمتلكه من قوة".

وتابع:"باستثناء إمكانية حدوث أي شيء مفاجئ لا أتوقع أن شيئًا ما سيحدث بالنسبة لضم لاعبين جدد".

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وجاءت تصريحات سولشاير قبل مواجهة مانشستر يونايتد، ضد شيفيلد يونايتد، مساء اليوم، الأربعاء في الدوري الإنجليزي، والتي يسعى خلالها الفريق لاستعادة صدارة المسابقة، حيث يبتعد عن مانشستر سيتي صاحب المركز الأول بنقطة واحدة.