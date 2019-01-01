سولشاير يحاول تكرار ثلاثية روني وتيفيز ورونالدو بمانشستر يونايتد

تحدث أيضاً عن مقارنة ماركوس راشفورد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

مدح أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، الثلاثي الهجومي للفريق الإنجليزي، مؤكداً أنه يشبه الثلاثي واين روني وكارلوس تيفيز وكريستيانو رونالدو.

مانشستر يعيش فترة انتفاضة قوية على جميع المستويات في الفترة الأخيرة، ساهم فيها دانييل جيمس وماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال بتسجيل وصناعة الأهداف.

المدرب النرويجي يؤمن بقدرة الثلاثي على تكرار ما فعله روني وتيفيز ورونالدو، خلال فترة تألقهم تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.

وقال سولشاير في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس:"أعتقد أن خط الهجوم من أهم نقاط القوة بفريقنا، لو ركض راشفورد، تجد مارسيال يبحث عن المساحة لتفكيك دفاع المنافس".

وأضاف:"الموقف قد تراه معكوساً بينهما بتبادل أدوار رائع جداً، ونفس الأمر بالنسبة لدانييل جيمس الذي يحاول خلق المساحات لراشفورد ومارسيال".

وتابع:"أحاول تكوين هذا الهجوم بنفس الطريقة التي لعب بها رونالدو مع واين روني وتيفيز، باختلاف الأدوار وتبديلها باستخدام السرعة بالكرة وبدونها أيضاً".

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وأما عن مقارنة راشفورد برونالدو:"بكل تأكيد من الصعب جداً أن نقول ماركوس هو كريستيانو الجديد، ولكن هناك بعض التشابهات بينهما في الملعب".

واستكمل:"راشفورد يمكنه اللعب والإجادة في العمق كمهاجم صريح رقم 9، وأيضاً يستطيع التعامل مع الأطراف والدخول من الجانب الأيمن أو الأيسر مثلما يفعل رونالدو".

يذكر أن راشفورد نجح في تسجيل 13 هدف وصناعة 4 في 21 مباراة لعبها مع مانشستر هذا الموسم، ويسعى لزيادة الرصيد عندما يلعب فريقه أمام إيفرتون غداً الأحد بالدوري الإنجليزي.