سولشاير يأخذ أولى قرارته كمدرب بتصعيد بطل موقعة تشيلسي

سولشاير يستدعي جرين وود صاحب الهاتريك في مباراة تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

استدعى أولي جانر سولشاير المدرب الجديد لمانشستر يونايتد اللاعب الصاعد جرين وود لمواجهة كارديف سيتي السبت المقبل، كأول فرارته كمدرب للشياطين الحمر. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان أولي سولشاير قد تم تعيينه كمدرب لمانشستر يونايتد أمس الثلاثاء، وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لسوء النتائج بعد خسارته الأخيرة أمام ليفربول مطلع الأسبوع الحالي.

وسجل جرين وود ثلاثة أهداف في المواجهة مع تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، الأمر الذي أتى قبل أيام قليلة من مواجهة كارديف، ليقرر سولشاير استدعاء اللاعب.

وفي حال شارك جرين وود في المباراة سيلعب أول مباراة رسمية له رفقة الفريق الأول، مما سيكون تتويجًا رائعًا للأداء الجيد الذي قدمه مع فريق الرديف.

وكان سولشاير قد خاض تجربتين مع نادي مولدي النرويجي، حيث حقق فيهما نجاحًا ونتائج جيدة، قبل أن يترك الإدارة الفنية للفريق بعدما طلب منه مانشستر يونايتد الإشراف عليه خلفًا لمورينيو.

يذكر أن مصادفات القدر قد وضعت أولي جانر سولشاير في مواجهة ضد فريقه السابق كارديف سيتي، وذلك في أول مواجهة رسمية له كمدرب لمانشستر يونايتد.