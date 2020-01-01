سولشاير: وجدت طريقة الفوز على ليفربول

النرويجي يبدو أنه وجد ضالته للفوز على المتصدر

قال النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إنه وجد ضالته في طريقة اللعب التي سيعتمد عليه لمواجهة فريق ليفربول.

مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة ليفربول يوم الأحد في قمة مباريات الجولة 23 من البريميرليج.

وأضاف في تصريحات صحفية: "الأمر صعب للغاية مواجهة ليفربول تجعلك في قمة تركيزك لأنهم الفريق الأقوى في العالم حالياً لكنني واجهتهم مرتين من قبل".

وتابع: "اعتقد أنني وجدت ضالتي في إيجاد خطة للعب بها أمام الريدز يوم الأحد، وسنحاول الحصول على نقاط المباراة الهامة للغاية لنا ولهم في سباق الدوري".

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اليونايتد تلقى ضربة قوية للغاية بإصابة مهاجمه ماركوس راشفورد في مباراة الفريق أمام ولفرهامبتون يوم أمس في كأس الاتحاد الإنجليزي.

اللاعب شعر بآلام قوية في الظهر جعلته لا يستطيع الركض في الملعب ليغادر بعد 16 دقيقة من المشاركة في المباراة.

وعن إصابته أكد سولشاير أنه غير سعيد بإصابة عمود من أعمدة الفريق ولكن الفريق سيحاول الوقوف على الخطة المناسبة كما ذكرت إن لم يشارك راشفورد.

الشياطين الحُمر نجحوا في مباريات الدور الأول في التعادل مع ليفربول بعد أن كانوا متقدمين في النتيجة، ليصبحوا بذلك أول فريق يتعادل مع الريدز في الدوري ليسخر ليفربول النقطتين الوحيدتين حتى الآن أمام مانشستر يونايتد.