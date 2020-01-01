سولشاير : مانشستر يونايتد يستطيع الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

ثقة كبيرة من المدرب النرويجي قبل الديربي

يؤمن أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن فريقه يمكنه الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم البداية السيئة على مستوى النتائج.

يونايتد يستعد لمواجهة مانشستر سيتي في الديربي، اليوم السبت، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة من لايبزيج 3/2 بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

سولشاير يعتقد أن الشياطين الحمر يمكنهم اقتناص اللقب المحلي، بعدما نجح الفريق في تقليص الفارق مع توتنهام المتصدر.

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وقال النرويجي في تصريحات صحفية:"في مانشستر يونايتد، يجب أن تهدف دائمًا إلى الفوز بالألقاب، في المواسم الثلاثة الماضية، كان هناك فريقان متقدمان بفارق كبير عن باقي الفرق ولكن الآن الوضع تغير".

وأضاف:"كنت أؤمن خلال الموسم أو منذ مطلع العام الجديد، أن هذا الفريق يتحسن وأنه يمكننا مواجهة هذا التحدي".

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وتابع:"بالطبع نحن بحاجة إلى تحسين ما قمنا به الموسم الماضي، نخوض كل مباراة من أجل الفوز، لذلك قد يكون هذا هو الجواب على سؤالك، إذا فزنا بكل مباراة سينتهي بنا الأمر بتحقيق الدوري الإنجليزي".

يذكر أن مانشستر يونايتد يلعب الليلة ضد سيتي، وهو في المركز السابع بـ19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن توتنهام المتصدر.