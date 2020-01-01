سولشاير: مانشستر يونايتد يحتاج لصرف الأموال لمقارعة سيتي وليفربول

تصريحاته واضحة وصريحة..

اعترف أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن ناديه في حاجة إلى صرف بعض الأموال في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة حتى يتمكن من مقارعة مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد عاش طفرة مع سولشاير قبل توقف نشاط كرة القدم في مارس الماضي، حيث لم يتلق أي هزيمة على مدار 11 مباراة وقلّص الفارق مع تشيلسي صاحب المركز الرابع ليصبح ثلاث نقاط فقط.

صفقة برونو فيرنانديش في يناير الماضي كان لها أثرًا سحريًا على خط وسط الشياطين الحمر، كما شكلت عودة بول بوجبا وماركوس راشفورد من إصابتهما ثقلًا كبيرًا لقائمة المدرب النرويجي بعد استئناف المسابقات الأسبوع الماضي.

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الفارق الآن بين كتيبة سولشاير وتشيلسي بات 5 نقاط في أعقاب تعادل نادي الأولد ترافورد مع مضيفه توتنهام بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، لكن تبقى حظوظ المانيو قائمة في خطف مقعد بالمربع الذهبي في كل الأحوال.

ويلتقي مانشستر مع شيفيلد يونايتد مساء الأربعاء، وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة قال سولشاير "لقد تطورنا خلال هذا الموسم وأعتقد أننا نجحنا في ألا نُهزم في 11 مباراة".

كما أضاف "بعد إضافة بوجبا وراشفورد ثم تفكر وتقول نعم إننا لسنا بعيدين للغاية، أنا سعيد للغاية بالقائمة التي معي حاليًا".

"إذا كان هناك أي صفقات جيدة نقوم بها أو يتواجد بعض اللاعبين الذين بمقدورهم جعلنا أفضل، فقد نضطر إلى إنفاق بعض المال، لكن بشكلٍ عام الفريق رائع للعمل معه ويسير في الاتجاه الصحيح."

وتابع "نحن لسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه، ولسنا قريبين للغاية من المنافسة على درع البريميرليج ولكننا نأخذ خطوة واحدة في كل مرة. من الواضح أن سيتي وليفربول وضعا المعيار الذي يجب أن يكون عليه كل فريق للفوز بالبطولة".

وأتم "آمل أن نتمكن من الفوز بالدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم ونتواجد في أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري ثم دعونا نرى كيف يمكن أن نستثمر في الموسم المقبل".

يذكر أن مانشستر يونايتد قد ارتبط بالتعاقد مع جادون سانشو في الميركاتو الصيفي الحالي نظير ما يقدر بأكثر من 100 مليون يورو، كما يُعد الإبقاء على بول بوجبا تحديًا كبيرًا أمام إدارة إد وودارد أيضًا.