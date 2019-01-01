سولشاير يعلق على مقابلة مانشستر سيتي في كأس كاراباو

الديربي يعود من جديد الشهر المقبل

وصف أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، الجار سيتي بالفريق الأفضل في إنجلترا بعد أن أوقعتهما القرعة في المواجهة معاً في نصف نهائي كأس كارباو.

وعبر يونايتد كولشستر بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء، بينما فاز سيتي على أوكسفورد بنتيجة 3-1 على أرض الأخير لحساب لقاءات ربع النهائي.

وقال سولشاير بعد المباراة أمام كولشستر للإعلام: "ستكون أيام رائعة في مانشستر، هم الفريق الأفضل في إنجلترا ويمتلكون الثقة قبل نصف النهائي".

وأكمل: "بالتأكيد نحترمهم كثيراً كما قلت قبل الديربي الأخير، برأيي يمكنهم التفوق عليك، لذا نحتاج للاستعداد، ولكن أظهرنا أننا قادرين على خلق المشاكل أيضاً، ستكون لقاءات رائعة".

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وانتصر يونايتد على سيتي قبل أسبوعين بهدفين مقابل واحد على ملعب "الاتحاد" لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل نتائجه المميزة مؤخراً.

وتقام مباراة الذهاب في السادس من يناير المقبل، والعودة في السابع والعشرين من نفس الشهر، وسيتقابل ليستر سيتي أمام إيفرتون بالجانب الآخر.