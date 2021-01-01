سولشاير عن الصدارة: إذا بقيت في قمة إيفرست ستتجمد

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يطالب نجومه بعدم التوقف بعد الوصول للقمة.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على رغبة فريقه في تحقيق ما هو أفضل من مجرد الوصول لقمة الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير، وأكد خلالها أن الفريق قدم الكثير من العمل في الفترة الماضية، وسيكون عليه الاستمرار.

وقال سولشاير: "ما حدث من تحول في الموسم هو نتاج عمل الجميع في النادي، الكل شارك في المكان الذي وصلنا له اليوم".

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وأضاف: "لقد كان هناك الكثير من العمل الشاق والصبر للوصول للمركز الذي نحن فيه الآن، لكن لو تسلقت قمة كليمنجارو أو إفرست وجلست للراحة ستتجمد حتى الموت، يجب أن نستمر في تقديم كل شيء".

وأكمل: "هناك تحولات واضحة في عقلية الفريق، الآن يمكننا الإيمان بقدرتنا على القيام بأشياء أكبر وأكبر من أجل مانشستر يونايتد".

وأردف: "أتابع مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على المواقع المختلفة، وهناك بعضها يحلل كرة القدم ويناقشها بشكل جيد".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن غياب الجماهير: "أعتقد أن النتائج في الشهور الأخيرة أظهرت مدى أهمية الجماهير، ذلك يظهر في معدل الانتصارات داخل وخارج الأرض، لا يمكنني الانتظار حتى يعود الجميع لمكانه".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة ويواجه ليفربول الثاني مساء اليوم.