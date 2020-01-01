سولشاير: مانشستر يونايتد ليس قريبًا حتى من المكانة التي نطمح لها

المدير الفني لمانشستر يونايتد يتحدث قبل مواجهة أستون فيلا.

أثنى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على مستوى فريقه في الفترة الأخيرة مشددًا أن ما وصل إليه الفريق ليس هو طموحات الشياطين الحمر.

وحقق مانشستر يونايتد ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد منذ العودة بعد توقف فيروس كورونا ويستعد لمواجهة أستون فيلا غدًا.



سولشاير قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أستون فيلا: "أعتقد أنه علينا الفوز فيما تبقى من المباريات لنصل لدوري الأبطال، لا تعرف أبدًا ما سيحدث ولكن الفرق التي حولنا تلعب بشكل جيد. لا يمكننا انتظار المساعدة من شخص آخر، علينا القيام بهذا بأنفسنا لنضع تحديات جديدة الموسم المقبل".

وأضاف سولشاير عن حالة الفريق: "بالطبع لدينا ثقة بعد سلسلة اللاهزيمة، الثقة تكتسبها من التدريبات والنتائج الجيدة، عدم الهزيمة في 16 مباراة يمنحنا الثقة ولكننا لسنا قريبين من المكان الذي يجب أن يتواجد فيه مانشستر يونايتد. أغلب اللاعبين شاركوا في المباريات منذ العودة وسنُشرك أغلبهم من جديد فلدينا بطولة الكأس أيضًا والدوري الأوروبي".

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مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة تشيلسي الشهر الحالي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويتفوق على لاسك النمساوي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وعن ناثان أكي وشائعات انتقاله لمانشستر، قال سولشاير: "لدينا 7 مدافعين الآن، لا أعلم من أين تأتي هذه الأخبار. نحن بخير".

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سولشاير تابع عن دور برونو فيرنانديز في صحوة مانشستر: "أعتقد أن الأمر متبادل بين الطرفين، برونو جاء لهنا وشاهد العديد من اللاعبين الجيدين ولقد ساعدناه كمجموعة في التعرف على مميزاته وتطورت العلاقة بينه وبين الجميع. وهو أيضًا جاء ليساهم في تطور الجميع وبدايته جيدة للغاية".

ارتبط اسم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع جاك جريليش لاعب أستون فيلا الموسم المقبل ولكن وكيل أعماله نفى إتمام الاتفاق حتى الآن.

سولشاير قال عن جريليش: "لقد سجل هدفًا رائعًا في مباراة الذهاب وعلينا أن نكون حذرين معه، إذا كان في الوسط أو الطرف فهو يجذب اللاعبين إليه ولكنه ليس وحده فلديهم أكثر من لاعب جيد مثل الغازي وسببوا لنا المتاعب في أولد ترافورد".

وأردف عن دي خيا: "لقد كان له عديد المواسم الرائعة هنا، الموسم القادم سيكون العاشر له وأثبت أن مدرب الحراس كان على حق وقتها، بدايته كانت صعبة بسبب طبيعة الكرة الإنجليزية ولكنه كان أفضل حارس في العالم آخر 9 أو 10 سنوات. كريج وريتشارد أشعلا حماسته وهو يعمل بجد في التدريبات".

اختتم سولشاير تصريحاته عن مكتومناي قائلًا: "إنه لا يزال صبيا ويتعلم من ماتيتش فهو أصغر منه بسبع أو ثماني سنوات، نيمانيا كان يقول أنه يرى نفسه في سكوت وكثيرًا ما يتشاورون معًا. لقد أخبرت ماتيتش كثيرًا أنني سأشرك مكتومناي اليوم والعكس مع سكوت ويمكنهما أيضًا اللعب معًا. أنا متأكد أن سكوت سيتعلم كثيرًا من ماتيتش.

مانشستر يونايتد يتواجد الآن في المركز الخامس برصيد 55 نقطة وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ18 برصيد 27 نقطة