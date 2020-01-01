سولشاير: مارسيال عانى من أزمة ثقة بسبب توتنهام

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يتحدث عن رغبته في الاستفادة من أنطوني مارسيال.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على سعادته بما يقدمه لاعبه أنطوني مارسيال في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير وأكد خلالها أنه يسعى للبناء على ما قدمه اللاعب مؤخرًا من أجل المستقبل.

وقال سولشاير: "مارسيال قام ببعض المساهمة في الفترة الماضية، سجل بعض الأهداف وصنع بعضها، ويستمر في التحسن".

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وأضاف: "هو يعلم تمام العلم أنني أريد مشاركته، أرقامه الخاصة بالركض ضد ليدز يونايتد وضعت مقاييس جديدة أريد البناء عليها".

وأردف: "ربما يكون قد تعرض لمشكلة خاصة بالثقة بعد ما حدث"، في إشارة لإخراجه أمام توتنهام في لقاء الستة أهداف.

وأنهى تصريحاته: "كان يجب أن يحصل على بعض النقد بعد تلك المباراة، لكنني سعيد بما يقدمه الآن والأمور ستتحسن بالنسبة له".

جدير بالذكر أن مارسيال كان قد طُرد في مباراة توتنهام التي أقيمت مطلع شهر أكتوبر وانتهت بفوز الفريق اللندني بستة أهداف لهدف وحيد.