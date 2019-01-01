سولشاير للاعبي مانشستر يونايتد: نريد الحفاظ على هذا الزخم

المدرب النرويجي سعيد بالنتيجة والأداء أمام بيرنلي

تنفس مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشاير الصعداء، بالفوز الثاني على التوالي الذي حققه فريقه في غضون 48 ساعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستفاق الفريق من سباته بعد الهزيمة بهدفين نظيفين أمام واتفورد، بإسقاط نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في يوم البوكسينج، ومن ثم هزم بيرنلي في عقر داره "تيرف مور" بهدفين نظيفين مساء السبت.

وقال المدرب النرويجي في حواره مع وسائل الإعلام بعد الفوز على بيرنلي "اعتقدنا أن أمورنا على ما يرام في الشوط الأول، لأننا كنا الطرف الأكثر سيطرة، وفي الشوط الثاني، تعرضنا للتهديد مرتين".

وأضاف "هناك فارق كبير عندما تخرج من المباراة بشباك نظيفة، ومن المهم بالنسبة لنا، الحصول على أفضل النتائج، صحيح لم نفوز دائمًا، لكن الخروج بشباك نظيفة سيساعدك على تحسين وضعك في الجدول".

وأشاد بالمستوى الذي قدمه الفريق في أغلب فترات المباراة، قائلاً "خلقنا العديد من الفرص في الهجمات المعاكسة، بالنسبة لي قدمنا مباراة ممتازة".

وختم برسالة للاعبيه "نريد الحفاظ على هذا الزخم بشكل مستمر، وحصولنا على ست نقاط بعد تعادل وهزيمة يعتبر استجابة جيدة لتعلم اللاعبين".

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد قفز إلى المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بوصوله للنقطة الـ31، بعد فوزه في آخر مباراتين على نيوكاسل يونايتد وبيرنلي.