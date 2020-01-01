سولشاير عن لمسة يد بوجبا: كان عليه ترك الكرة تضرب رأسه

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يتحدث عن ركلة الجزاء التي تسبب فيها بول بوجبا.

تحدث المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن ركلة الجزاء التي تسبب فيها لاعبه بول بوجبا في لقاء فريقه بالأمس أمام وست هام.

جاء هذا في تصريحات صحفية بعد المباراة، وأكد خلالها أن بوجبا كان عليه أن يترك الكرة تضربه في رأسه بدلًا من لمسها باليد واحتساب ركلة جزاء.

وقال سولشاير: "لقد كان رد فعله طبيعيًا للغاية، لقد رفع يده لكنه بالرغم من ذلك يعرف أنه كان عليه أن يتركها تضرب رأسه".

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وأضاف عن المباراة: "عندما دخلنا للغرف بين الشوطين كنا نعرف أن تلك النتيجة غير مفيدة بالنسبة لنا، وأنه علينا التحسن بشكل واضح".

وأردف: "في النهاية لا يمكننا أن نتوقع أن نتفوق على كل الفرق وأن نسجل أربعة أو خمسة أهداف في كل مباراة، لكن مثل ذلك السيناريو كان ليساعدنا في الجولة الأخيرة".

وأكمل ساخرًا عن هدف لاعبه ماسون جرينوود: "تستطيع أن تعلم عندما يكون قد حصل على ما يكفي من النووم، وعندما يبقى ساهرًا طوال الليل يلعب على جهاز البلايستيشن".

وكان مانشستر يونايتد قد تأخر في النتيجة بنهاية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء تسبب فيها بول بوجبا بعد لمسة يد في الدقيقة الأخيرة.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يختتم مواجهاته في الدوري الإنجليزي يوم الأحد بمواجهة ليستر سيتي في لقاء حاسم فيما يتعلق بترتيب الفرق الصاعدة لدوري أبطال أوروبا.