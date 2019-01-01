سولشاير، شيء من فيرجسون!

موقعة حديقة الأمراء أكدت أن المدرب النرويجي هو مشروع مدرب كبير

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

حقق مانشستر يونايتد ما يمكن وصفه بالمعجزة، بعد أن أصبح أول نادٍ في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتأهل من دور إقصائي بعد خسارته على ملعبه ذهابًا بهدفين دون رد.

عوض اليونايتد الهزيمة المحرجة في ملعبه بعرض واقعي في حديقة الأمراء، ليخطف بطاقة التأهل بفضل هدف ثالث في الوقت القاتل من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لتقنية الفيديو، وأطاحت بأحلام باريس ونجومه وملاكه في البطولة لأدراج الرياح.

الكثيرون قد يعتقدون أن اليونايتد كان محظوظًا لأنه لم يصنع الفرص، في المقابل أهدر باريس سان جيرمان الكثير من الفرص، إضافة إلى خطأ الحارس جانلويجي بوفون.

نعم هناك هامش حظ في المباراة لصالح اليونايتد، لكن من يعتقد أن الحظ فقط صعد باليونايتد فهو يغفل جزء كبير من الحقيقة التي تتمثل في براعة أولي جونار سولشاير في إدارة المباراة من خارج الخطوط، لدرجة جعلتني شعرت أن سير أليكس فيرجسون قد عاد مجددًا للتدريب.

المباراة أثبتت أن سولشاير مشروع مدرب كبير، الفريق نفسه هو الفريق الذي كان تحت تصرف جوزيه مورينيو، فما الذي تغير؟ المدرب هو الذي تغير، وظهر تأثير بصمة المدرب فعلاً.

لم يتحجج المدرب النرويجي الشاب بالغيابات العديدة عن مباراة العودة، أو قلة خبرات لاعبيه حيث شارك اثنين من لاعبي الأكاديمية لم يتجاوزوا الـ20 عامًا بعد، وخاض مباراة تكتيكية بامتياز في ملعب خسر عليه برشلونة برباعية نظيفة.

وهذا هو المدرب الكفء الذي يتعامل مع «القماشة» المتاحة الموجودة لديه من اللاعبين، ومحاولة إخراج أفضل ما لديهم.

الشيء الآخر أن سولشاير طبق أسلوبه فعلاً، فعندما تولى مهمة الفريق أطلق تصريحًا له دلالة كبيرة «عن رغبته في إعادة هوية النادي في الهجمات المرتدة».

هذا بالظبط ما حدث أمس، فرغم السيطرة المطلقة للبي إس جي على الكرة (72%)، لكن مانشستر يونايتد بفضل المرتدات وأسلوب سولشاير حسم الأمر باستغل الفرص والهجمات التي أتيحت له.

يمكن أيضًا معرفة المدرب المميز بقدرته على قراءة المباراة وتصحيح الخطأ بسرعة دون «مكابرة»، وهو ما فعله بعدما فشلت فكرته في الاعتماد على إريك بايلي في مركز الظهير الأيمن، فقام بتغييره وتعديل الوضع بإدخال دالوت كجناح أيمن وعودة أشلي يونج خلفه كظهير مع جعل الطريقة 5/4/1 عندما تكون الكرة مع باريس سان جيرمان لإغلاق الجبهة اليسرى الخطيرة لهم بقيادة بيرنات وأنخيل دي ماريا.

لماذا قلت أنه ذكرني بفيرجسون أمس؟ لأن سولشاير أمس قسم المباراة على فترات، ضغط في بداية المباراة بمنتهى القوة بحثًا عن الهدف الأول، ثم لجأ لاستراتيجية أخرى بعد ذلك.

عندما كانت النتيجة تشير لتقدمه 2/1، وهي نتيجة تؤهل باريس سان جيرمان، لكن سولشاير واصل ترك الكرة لباريس سان جيرمان وواصل اللعب بتحفظ، ليجر المباراة للدقائق الـ10 الأخيرة، لأنه يعي أنه بحاجة لهدف واحد فقط، وفتح الملعب واستقبال هدف آخر لن يُفيده.

في الدقائق الـ10 الأخيرة لجأ للاستراتيجية الثانية، حيث غير بالفعل من أسلوبه وطالب لاعبيه بالضغط الأعلى والتقدم، ودفع بالثنائي الشاب تاهيث تشونج وماسون جرينوود للتنشيط الهجومي وإعطاء متنفس آخر، وفي الأخير ابتسم له الحظ بركلة جزاء صحيحة.

هذا هو المدرب الكفء، لم يُلق باللوم لا على الإصابات ولا قلة الخبرات ولا تشكيلة ليست من اختياراته، بل تعامل بمنتهى الواقعية إلى أن حقق المطلوب. وأكاد أجزم أنه لو كان مورينيو من يقود اليونايتد وخرج، لوجد أكثر من حجة ليهرب بها من المسؤولية.