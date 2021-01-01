سولشاير: سنرد على هزيمة شيفيلد جيدًا أمام آرسنال وسنفتقد إلى لينجارد

لن تكون مباراة سهلة..

اعتبر أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن فريقه دائمًا ما يُظهر رد فعل إيجابية بعد الهزائم، مؤكدًا أنه يتوقع الأمر نفسه أمام آرسنال يوم السبت.

المانيو تلقى هزيمة غير متوقعة كانت الأولى من أول نوفمبر الماضي، على يد المتذيل شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، ليفقد الصدارة لجاره اللدود مانشستر سيتي.

الآن سيتعين على زملاء برونو فيرنانديش استعادة توازنهم عندما يرتحلوا إلى لندن لمواجهة آرسنال، وبالنسبة لسولشاير فإن الفريق قد يواصل نهجه في الرد إيجابيًا على الهزائم.

المدرب النرويجي قال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي "لا تريد أبدًا أن تخسر مباراة من أجل أن تتعلم منها، فأنت تريد التعلم من المباريات التي تفوز بها".

"كُنّا رائعين ومتسقين، ولكن هذا ما يحدث في كرة القدم، لم نتوقع أبدًا أن نكون بلا هزيمة منذ نوفمبر، لكننا أردنا ذلك ونريد أن نبدأ جولة جديدة ونعود دائمًا بعد الهزائم أقوى".

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وتابع "هذا الموسم قدمّنا أداءً جيدًا بشكل ملحوظ بعد كل هزائمنا، ارتدنا دائمًا بنتيجة جيدة وأداء جيد، أتوقع أن يستجيب الجميع جيدًا ونأمل أن نحقق نتيجة إيجابية، لا يمكنك أبدًا التحكم في النتائج".

مانشستر يونايتد أعار جيسي لينجارد إلى وست هام لنهاية الموسم، وعقب سولشاير على ذلك بقوله "نريد أن يعود لينجارد إلى هنا في أفضل أحواله، لقد حدثت بعض المشكلات المؤسفة، وفي بعض الفترات اضطر للابتعاد".

وأتم "نريده أن يُظهر كم أنه لاعب جيد وأن يعود إلينا مرة أخرى. من المحتمل أيضًا أن يعود ماركوس روخو إلى الأرجنتين، أما سيرخيو روميرو فلم أسمع شيئًا سوى أنه باقٍ لنهاية عقده".

الجدير بالذكر أن لينجارد شارك هذا الموسم في مباراتين فقط رفقة أولي جونار سولشاير، والآن يتجه إلى كتيبة ديفيد مويس التي رصدت 1.6 مليون جنيه استرليني للظفر به على سبيل الإعارة.