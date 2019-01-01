سولشاير: سعيد بالأداء.. وتلك العرضية كلفتنا نقطتين

تصريحات المدرب النرويجي عقب التعادل مع ليفربول..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد سعادته بأداء اللاعبين رغم التعادل مع ليفربول بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع التاسع للبريميرليج.

وقال سولشاير لبي بي سي سبورت:"لست محبطاً لأني أنظر إلى تنفيذ الخطة وجهد اللاعبين. اليوم كانوا ممتازين".

وأضاف:"يمكنك رؤية اللياقة، نزداد لياقة بمرور الوقت. اللاعبون محبطون في غرفة الملابس وهو مؤشر جيد، لا ينتابهم الحماس بنقطة واحدة ضد ليفربول. كان يجب أن يكونوا ثلاث".

وأوضح:"ليفربول فريق جيد ودفعنا للخلف ولكني لم أشعر أنهم خلقوا الكثير من الفرص الكبيرة. كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني بالمرتدات".

وتابع:"تلك العرضية (هدف تعادل ليفربول) كان يجب أن يتم اعتراضها أو تشتيتها، تلك الأشياء تكلفك أمام الفرق الجيدة، وقد كلفتنا نقطتين اليوم".

يذكر أن يونايتد يحتل المركز الثالث عشر بـ10 نقاط، بفارق نقطتين عن مناطق الهبوط.