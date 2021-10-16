سولشاير ردًا على هجوم فيرجسون : إراحة رونالدو؟ فعل نفس الشيء مع جيجز !

المدرب النرويجي لا يشعر بالقلق

يشعر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بالهدوء، رغم انتقاد السير أليكس فيرجسون له بسبب جلوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء.

رونالد ظهر كبديل في تعادل يونايتد مع إيفرتون بالجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

فيرجسون شوهد في محادثة مع حبيب نورماجوميدوف بطل الألعاب القتالية، وهو ينتقد هذا القرار بشكل واضح.

ماذا قال فيرجسون؟

أسطورة الشياطين الحمر قال خلال حديثه عن افتقاد مانشستر لرونالدو وقتها:"أنا أعتقد ذلك أيضًا خاصة بعدما شاهدته لا يلعب".

حبيب قام بتذكرة السير أن رونالدو دخل كبديل، ليرد عليه:"أعلم ذلك، لكن عليك أن تبدأ دائمًا بأفضل اللاعبين لديك".

كيف رد سولشاير؟

المدرب النرويجي قال في تصريحات صحفية:"أشعر بالهدوء حيال هذا الأمر، لقد اختلفت مع السير في بعض الأحيان وقلت ذلك لزوجتي، لكن الأمر لم يتصدر عناوين الصحف وقتها".

وأضاف:"أنا متأكد أن السير يعلم أن مثل هذه التصريحات لا تضايقني، جميعنا نريد مشاهدة كريستيانو رونالدو يلعب".

وتابع:"هو لاعب استثنائي ومختلف وحظى بمسيرة تجعل الجميع يريد أن يأتي ويشاهده، ولكن الحقيقة الصعبة أنه لا يستطيع اللعب في كل مباراة نخوضها، إنها طبيعة بشرية وبدنية".

واستكمل:"السير يعلم مدى صعوبة هذه الوظيفة، هو نفسه لم يلعب بنفس التشكيل طوال الوقت، قام ببعض المجازفات وأراح ريان جيجز وديفيد بيكهام وواين روني، وهم كانوا أفضل اللاعبين لدينا، في بعض الأحيان الأمر نجح وفشل في أوقات أخرى".

كيف تبدو عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد؟

النجم الذي عرف طريقه نحو الشهرة مع الشياطين الحمر تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، يقدم مستويات مميزة مع الفريق بعد عودته في سن 36 عامًا.

المهاجم البرتغالي سجل 5 أهداف في 6 مباريات خاضها مع الفريق حتى الآن منذ عودته للنادي قادمًا من يوفنتوس.

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