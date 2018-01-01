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سولشاير: "رحلتي مع كارديف لا علاقة لها بتجربة مانشستر يونايتد

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سولشاير يتحدث حول تجربته الجديدة كمدرب لمانشستر يونايتد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث أولي جانر سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الجديد حول مرحلته مع الشياطين الحمر كمدرب في الفترة المقبلة، حيث أكد أن هذه التجربة لا علاقة لها بتجربته السابقة كمدرب لكارديف سيتي.

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وكان أولي سولشاير قد تم تعيينه كمدرب لمانشستر يونايتد أمس الثلاثاء، وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لسوء النتائج بعد خسارته الأخيرة أمام ليفربول مطلع الأسبوع الحالي.

وكان سولشاير قد خاص تجربتين مع نادي مولدي النرويجي، حيث حقق فيهما نجاحًا ونتائج جيدة، قبل أن يترك الإدارة الفنية للفريق بعدما طلب منه مانشستر يونايتد الإشراف عليه خلفًا لمورينيو.

وبخصوص ذلك، قال سولشاير إن تجربته السابقة في أنجلترا مع نادي كارديف سيتي لا علاقة بها بكونه مدربًا لمانشستر يونايتد، حيث يرى أنه لا يمكن قياس نجاحه أو فشله مع الشياطين الحمر على ما فعله من قبل مع كارديف.

وأضاف: "الطموحات والتحديات في الفريقين مختلفة تمامًا، كان لدي تجربة أخرى مع مولدي في النرويج ونجحت في الفوز معهم ببطولتين، الأمور لا تقاس بالتجارب السابقة في رأيي"

يذكر أن مصادفات القدر قد وضعت أولي جانر سولشاير في مواجهة ضد فريقه السابق كارديف سيتي، وذلك في أول مواجهة رسمية له كمدرب لمانشستر يونايتد.

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