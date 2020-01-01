سولشاير: على دي خيا أن يشعر بالضغط بسبب روميرو

حذر النرويجي سولشاير حارسه ديفيد دي خيا من فقدان مكانه الأساسي في تشكيل الفريق في الفترة المقبلة

قال النرويجي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن حارس مرماه الأرجنتيني روميرو، أصبح يمثل خطراً على مستقبل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا في لعب دور الحارس الأول للفريق في الفترة المقبلة.

روميرو الذي خاض مباراة يوم أمس أمام ولفرهامبتون في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي، قدم مباراة جيدة للغاية على حد قول مدربه ومنع ولفرهامبتون من التسجيل في عدة منافسات ليذهب بالمباراة إلى لقاء إعادة على ملعب أولد ترافورد.

ويبدو أن خطأ دي خيا في الهدف الثاني الذي سجله السنغالي إسماعيل سار في مباراة واتفورد، والتي خسرها اليونايتد بهدفين نظيفين من الممكن أن تكلفه الكثير في كونه الحارس الأول للشياطين الحُمر.

وبعد أن منع روميرو صاحب الـ32 عاماً لاعبي ولفرهامبتون من التسجيل طوال المباراة، أصبح في رصيد الدولي الأرجنتيني 32 مباراة بشباك نظيفة رفقة اليونايتد، ليعترف سولشاير بأنه يفكر جديًا في منح اللاعب فرصة للعب في الدوري.

وأكد سولشاير أن روميرو قدم أداء عظيم في المباراة واستطاع أن يمنع ثعالب المدرب نونو سانتوس من التسجيل في عدة مناسبات، ليؤكد النرويجي بأنه هو رجل المباراة بلا شك.

واعترف سولشاير بأن روميرو يضع ضغطاً كبيرًا على دي خيا في مركزه كحارس أساسي للفريق في الفترة المقبلة وهذا ما نريده في الفريق أن يتنافس الجميع.

ويرى سولشاير أن الوصول لمباراة إعادة أمام ولفرهامبتون أفضل من الخروج من الكأس في هذا الوقت، لأن تلك بطولة يجب أن ننافس عليها.

ويستعد اليونايتد لملاقاة جاره اللدود مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس كارباو.