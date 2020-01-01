سولشاير: برونو فيرنانديش يشبه سكولز

النرويجي يرى أن لاعبه الجديد من الممكن أن يكون خليفة سكولز

شبه أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد لاعبه الجديد البرتغالي برونو فيرنانديش بلاعب وسط مانشستر يونايتد في مطلع الألفينات اللاعب بول سكولز.

مانشستر يونايتد أتم اتفاقه منتصف الأسبوع مع سبورتنج للشبونة لانتقال اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، في عقد يمتد لمدة 5 سنوات ونصف.

ومن المتوقع أن يتواجد اللاعب البرتغالي الذي كان منتظرًا بشدة من قبل جماهير اليونايتد منذ الصيف الماضي، متواجداً في قائمة الفريق لمواجهة ولفرهامبتون في الجولة 25 من البريميرليج اليوم.

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وقال سولشاير للصحفيين المتواجدين خارج مقر التدريب: "اللاعب لديه إمكانيات رائعة تؤهله للعب في البريميرليج وتقديم أكبر المستويات هو دعامة كبيرة لنا بلا أدنى شك".

وأضاف: "إنه يذكرني ببول سكولز إن تمرياته مساعدة للفريق مثل سكولز تماماً، وسيرتدي القميص رقم 18 مثله وهو أمر يعطيه دفعة".

وتابع: "سأمنحه بعض الوقت ليستقر على المكان الذي يريد أن يلعب فيه في الملعب، لكنني متأكد من أنه سيشغل مكان بول بوجبا المصاب".

واختتم: "نريد أن نصبح فريقًا يحارب على اللقب والبطولات، لذلك علينا الاحتفاظ بكل هؤلاء اللاعبين الجيدين".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الرابع تشيلسي.

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