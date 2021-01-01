سولشاير: الفارق بين مباراتي السيتي وتشيلسي أننا حصلنا على ركلة جزاء مستحقة

أبرز ما جاء في مؤتمر سولشاير قبل مواجهة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إن الفوز الذي حققه الفريق أمام الجار سيتي يؤكد عودة الشياطين الحمر إلى مستواهم بالفعل..

وحسم مانشستر يونايتد ديربي المدينة أمام مضيفه مانشستر سيتي حين تغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء في قمة منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة أوقف بها مانشستر يونايتد سلسلة انتصارات السيتي عند الرقم 21 ليمنعه من مواصلة طريقه نحو تحطيم الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

وعقب المباراة قال أولي جونار سولشاير إن الأداء الذي قدمه عناصر مانشستر يونايتد في مباراة اليوم كان رائعًا وعلى أساسه استحقوا تحقيق الفوز وإيقاف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي.

وأضاف: "كل فريق، كل مباراة تلعبها تخلق مشاكل لك، عليك أن تخلق مشاكل للخصوم أنت أيضًا، هم يخلقون لك مشاكل ويفعلون ذلك لكل فريق يلعبون أمامه بشكل مختلف، هذا ما قام به مانشستر سيتي ويقوم به أي فريق".

وتابع: "لديهم لاعبون مختلفون وطرق تهديد مختلفة لذلك بالطبع تريد أن ترى فريق مانشستر يونايتد يكسر الضغط المفروض عليه وينجح كذلك في خلق مساحات مثل هذه في كل مباراة، ولكن هذا لا يحدث على هذا النحو".

وأردف: "أعتقد أن الجميع يعلم أن كل مباراة مختلفة عن الأأخرى، واليوم كان علينا الدفاع أكثر من المعتاد وقد فعلنا ذلك ونجحنا فيه وحققنا ما نريد في نهاية المطاف".

وأكد: "بدت هذه المباراة شبيهة جدًا بالمواجهة التي لعبناها يوم الأحد الماضي ضد تشيلسي، ربما كان الاختلاف هو أننا حصلنا على ركلة جزاء نستحقها وإذا حصلنا على الركلة الأخرى الأسبوع الماضي ربما اختلفت النتيجة".

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يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة في الوقت الحالي بفارق كبير عن ملاحقه مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة.