سولشاير: اتخذت القرار الصائب حول كريستيانو رونالدو.. وما حدث معه "أمر كريه!"

هكذا يرى النرويجي ما حدث مع نجم البرتغال

يؤمن مدرب مانشستر يونايتد الأسبق أولي جونار سولشاير أنه اتخذ "القرار الصائب" بإعادة كريستيانو رونالدو إلى الفريق في صيف 2021 واصفًا إياه بأسطورة للنادي.

وأكد سولشاير أيضا أنه شعر بالحزن للطريقة التي رحل بها كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد إثر تعاظم الخلافات مع المدرب إريك تين هاج.

وقال سولشاير في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إنديا": "كريستيانو أراد الرحيل عن يوفنتوس، لكننا لم نكن نعتقد أننا نستطيع جلبه مرة أخرى، لقد كنا قد بنينا الفريق من غير كريستيانو".

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وأردف: "حينما لاخت هذه الفرصة، أعتقد أن كل شخص في العالم فكر في أن هذا سيكون رائعًا، ومر بموسم جيد، أعتقد أنه سجل 28 هدفًا، أنا أحب نمط كريستيانو رونالدو الاحترافي، ولكن هذا لم يشفع له في الأخير، ولا لي، ولا للفريق، لسوء الحظ، لكنني بوضوح أرى أننا فعلنا القرار الصائب بالترحيب به مجددًا في أولد ترافورد".

وأكد: "أول عرض له على ملعب أمام نيوكاسل، أعتقد أنني لم أمر بأيام رائعة في أولد ترافورد من حيث الأجواء مثل هذا اليوم، لقد كان شيئًا لا يصدق، الأمر يتعلق بمنح الناس الذكريات، إنها ذكرى لكل شخص كان هناك، وأعتقد أنه أتى بعد أن ظل أفضل لاعب في العالم لسنوات عدة، ولكن لسوء الحظ، تحول الأمر بشكل كريه مع رونالدو، لقد كان من المحزن رؤية ما حدث من الخارج".