سولشاير: أول طلب لكافاني كان قميص رونالدو، ووولفرهامبتون يصعب الأمور علينا

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أن أول طلبات إدينسون كافاني كان الحصول على رقم كريستيانو رونالدو.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن أول طلبات اللاعب الأوروجوياني إدينسون كافاني كان الحصول على القميص رقم سبعة الخاص بنجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق القادم ضد وولفرهامبتون بالجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي، وأكد خلالها على صعوبة المباراة.

وقال سولشاير: "أول شيء طلبه كافاني كان الحصول على القميص رقم سبعة، وتحدثنا عن تاريخ ذلك الرقم بالنسبة للنادي وله وعن العديد من الأمور الأخرى، ولم أشك أبدًا في قدرته على التعامل مع قميصه".

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وأضاف: "أنا أثق في كافاني وفي كافة نجوم الفريق، الجميع لدينا لديه القدرة على أن يبدأ المباريات، ولدينا الكثير من التنافس على المراكز".

وأردف: "عندما لعبنا المباراة الماضية في ملعبنا ضد ليدز يونايتد حصلنا على الكثير من الثقة، والآن لدينا الكثير من المباريات في فترة قصيرة من الوقت، ومباراة وولفرهامبتون لن تكون سهلة".

وأكمل تصريحاته: "لقد لعبنا مباريات صعبة أمامهم، ولديهم الكثير من الجودة، وسيمنحونا الكثير من المشاكل لو لعبنا بشكل مفتوح أكثر من اللازم، لقد وضعنا الخطة اللازمة".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة وله مباراة أقل من بقية الفرق فوقه في الترتيب.