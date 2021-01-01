سولشاير: أنا الخاسر الأسوأ في مانشستر يونايتد، وأدعم توخيل

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يدعم نظيره توماس توخيل مدرب تشيلسي، ويتحدث عن مدى تقبله للهزائم.

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أنه هو الشخص الأسوأ تعاملًا مع الهزائم في صفوف مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للشياطين الحمر، وتطرق خلالها للحديث عن نظيره توماس توخيل وموقفه من اللاعب هودسون أودوي.

وقال سولشاير: "لو كنت في صفوف مانشستر يونايتد وتستمع بالتعرض للهزيمة فأنت في المكان الخاطيء بكل تأكيد".

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وأضاف: "أنا لا أظهر استيائي أمام الجميع مثلما يفعل برونو فيرناننديش، لكنني أعتقد أنني الخاسر الأسوأ في النادي، ربما لم ترونني كذلك لكن بعض اللاعبين فعلوا".

وأكمل عن خصمه توماس توخيل موقفه من هودسون أودوي: "هو مدرب يحب كرة القدم، ويعرف ما الذي يفعله ويحضر فريقه الطريقة الأفضل".

وأنهى كلماته: "كل مدرب يعيش يومه بحسب النتيجة التي يحققها الفريق، وعندما تشعر أن بعض الأشياء في حاجة للتغيير تقوم بفعل ذلك على الفور".

جدير بالذكر أن توخيل كان قد أشرك أودوي في لقاء تشيلسي الأخير كبديل ثم استبدله في الشوط الثاني من جديد في ظاهرة نادرة بالملاعب.