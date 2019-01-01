سولشار يوضح مستقبل لوكاكو بعد عروض إنتر

أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أن النادي لم يأخذ أي عرض قدم من أي لوكاكو بالاعتبار.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب النرويجي أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على تمسكه ببقاء اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشار وأكد خلالها أنه تحدث مع لوكاكو في أكثر من مناسبة، لكنه لم يفصح عن طبيعة الحديث.

وقال سولشار: "لم تأت لنا أي عروض نضعها في الاعتبار من أجل رحيل لوكاكو، وسأبقي على كل كلامي معه سريًا ذلك حق مكفول لي، وكلامنا سيبقى بيننا فقط".

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وأضاف: "لقد كان هناك الكثير من الأحاديث في الفترة الماضية، ولوكاكو سيكون متواجدًا يوم الأربعاء المقبل، لقد تدرب مع الفريق بالأمس لكنه لم يتمكن من المشاركة اليوم".

واختتم تصريحاته بالحديث عن بيساكا: "كلا اللاعبين قدما مباراة جيدة، دانيل جيمس وآرون بيساكا لديهما الكثير ليقدماه لنا في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن لوكاكو سيرحل لصفوف فريق إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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إنييستا❤️

زيدان 🔁 pic.twitter.com/b7vYs8ZDaR

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يوليو ٢٠١٩