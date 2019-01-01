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سولشار يواصل التفوق التاريخي مع مانشستر يونايتد ويعادل بيب وأنشيلوتي

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بداية لم يتوقعها الكثير للشياطين الحمر

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يواصل المدير الفني النرويجي، أولي جونار سولشار، الإبهار بتحقيق الفوز السادس له في الدوري الإنجليزي الممتاز، على حساب برايتون.

ونجح الشياطين الحمر في تحقيق الفوز على حساب برايتو، بهدفين مقابل هدف، بفضل بوجبا وراشفورد، وقلص باسكال جروس النتيجة.

الفوز السادس، جاء ليصبح النرويجي أول مدرب يحقق الفوز في أول 6 مباريات مع الشياطين الحمر بالدوري الإنجليزي.

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كما عادل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع تشيلسي موسم 2009-10، وبيب جوارديولا موسم 2016-17، برصيد 6 انتصارات متتالية.

وخاض سولشار، 7 مباريات على رأس يونايتد فنيًا، فاز في جميعها، منها مباراة أمام ريدينج في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء النرويجي ليخلف البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج الموسم الجاري.

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