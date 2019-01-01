سولشار ينهال بالمديح على لوك شو بعد تحسن مستواه

مدرب مانشستر يونايتد يمتدح أداء لوك شو في الآونة الأخيرة

فيسبوك تويتر محمد عماد

امتدح أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد أداء لاعبه لوك شو مدافع الفريق، وذلك لمستواه الذي يقدمه في الآونة الأخيرة والاستمرارية.

ويقدم الظهير الأيسر أفضل مستوياته مع الشياطين الحُمر منذ قدوم المدرب النرويجي سولشار لقلعة أولدترافورد في ديسمبر الماضي.

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وكان شو قد صنع هدفه الثالث في آخر ست مباريات لعبها مع الفريق أمام واتفورد يوم السبت الماضي.

وعن هذا الأمر قال سولشار في تصريحاته للقناة الرسمية لمانشستر يونايتد: "هذا ما كنا ننتظره منه، أشكر كل من ساعده على الشفاء والعودة لهذا المستوى، نحن سعداء بما يقدمه، ومستواه بدأ بالتحسن والتطور أيضًا".

وكان شو لا يحظى بنفس الاستمرارية في الأداء مع المدرب السابق جوزية مورينيو، ومع قدوم سولشار بدأ اللاعب في البروز مجددًا.

يذكر أن مدافع ساوثامبتون السابق يرتبط بعقد حالي مع مانشستر يونايتد حتى عام 2023.