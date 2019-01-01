سولشار يميل لعدم المجازفة بلوكاكو أمام واتفورد

اللاعب غاب عن منتخب بلجيكا خلال فترة التوقف الدولي

يستعد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، من العودة مرة أخرى لقيادة هجوم مانشستر يونايتد، مطلع شهر إبريل القادم.

صاحب الـ25 عاماً تعرض للإصابة خلال مواجهة باريس سان جيرمان بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي حسمها الشياطين الحمر 3/1.

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لوكاكو لم يحصل على راحة وشارك بعدها بأربعة أيام ضد أرسنال، مما أدى لتفاقم الإصابة وغيابه عن بلجيكا بفترة التوقف الدولي.

تقارير صحفية أكدت عودة اللاعب مرة أخرى لانجلترا اليوم الخميس، بعد فترة علاجية قصيرة في بلادها.

اللاعب يبدو في حالة جيدة الآن، ولكن المدرب أولي سولشار قد لا يخاطر به أمام واتفورد السبت القادم.

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وعلى الأرجح سيعود اللاعب أمام ولفرهامبتون منتصف الأسبوع القادم، لتجهيزه لمباراة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر لوكاكو أحد أهم العناصر الهجومية لمانشستر هذا الموسم، حيث سجل 15 هدف وصنع 4 بجميع البطولات حتى الآن.