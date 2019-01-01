سولشار يكشف فترة غياب سانشيز

التشيلي يغيب لشهر على الأقل..

أعلن أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد عن فترة غياب أليمسيس سانشيز نجم الفريق إثر إصابة بالركبة.

وكان المهاجم التشيلي قد خرج من مباراة الفريق ضد ساوثامبتون في البريميرليج مصاباً عقب اصطدامه داخل منطقة جزاء الخصم.

وقال سولشار:"لقد كانت إصابة سيئة في الركبة، سيغيب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع".

بذلك يغيب سانشيز عن مواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أروروبا، كما يغيب عن المباراة ضد فريقه السابق آرسنال يوم الأحد.

أيضاً سيغيب التشيلي عن مواجهة ولفرهامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي.