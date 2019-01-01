سولشار يكشف حالة راشفورد البدنية قبل مباراة ساوثامبتون

تعرف على تصريحات سولشار قبل مواجهة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

أكد أوليه سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، جاهزية ماركوس راشفورد لمباراة ساوثامبتون وسر عودة أندرياس بيريرا للتشكيل الأساسي.

راشفورد لعب بديلًا في ليلة فوز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس يوم الأربعاء الماضي.

وقال سولشار في تصريحات قبل مباراة ساوثامبتون: "آخر مرة كنا هنا، راشفورد عانى طوال المباراة ولكنّه تحامل على نفسه ولعب بصورة جيدة".

وتابع: "كان في حالة بدنية جيدة يوم الأربعاء الماضي ولكني فضلت إراحته، واليوم هو في أفضل أحواله ومستعد لتقديم مباراة أخرى جيدة".

المدرب النرويجي أشاد بالمستوى الذي ظهر به أندرياس بيريرا أمام ليفربول مشيرًا إلى أنّه كان غير محظوظ بالغياب عن لقاء كريستال بالاس.

راشفورد في القوام الأساسي لتشكيلة سولشاير أمام ساوثهامبتون 📝🔴 pic.twitter.com/Fpi68tYXPi — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

واختتم: "أردنا ثلاثي هجومي مكون من أليكسيس سانشيز ورميلو لوكاكو وماركوس راشفورد ونبحث عن تحقيق نتائج إيجابية بعد تعادلين على ملعبنا في آخر مباراتين".

مانشستر يونايتد يحتاج للفوز للقفز على المركز الرابع والتفوق على أرسنال الذي تعادل في ديربي شمال لندن أمام توتنهام.